Про це повідомляє видання Vice.

Днями Джеймс Хобсон, інженер та популярний блогер з Канади, відомий за ніком the Hacksmith, випустив чергове відео з серії “Зроби це реальним”. У цій серії роликів Хобсон та його команда намагаються перетворити предмети з науково-популярних книг, фільмів тощо на реальність.

Цього разу він зробив справжній світловий меч, використовуючи пропан, що спалюється за температури близько 4000 градусів за Фаренгейтом. Працює це так: газ подається через трубку з балона у рюкзаку в сопло, схоже на зброю джедаїв. Після чого, з’єднуючись з повітрям, пропан запалюється. У підсумку виходить світловий меч, здатний прорізати сталь.

Блогер та його команда експериментували з тим, як промінь може змінювати кольори. Наприклад, якщо додати хлорид натрію, плазма стає синьою; від додавання борної кислоти стає зеленою, а з хлоридом стронцію — червоною.

Побудувати таку саму конструкцію, але без рюкзака, наразі неможливо, зазначає Хобсон. Для цього потрібна велика батарейка, що видаватиме більше енергії, ніж АЕС. Виготовлення цієї конструкції з рюкзаком обійшлося у 4 тисячі доларів.