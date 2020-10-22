Об этом сообщает Variety.
Макконахи рассказал, что когда ему было 18 лет, к нему приставал взрослый мужчина в кузове фургона. Он говорит, что сам был тогда без сознания. Также он не назвал имени того, кто это сделал.
Актер также признался, что девственности он лишился в 15 лет, и это не был секс по обоюдному согласию — это случилось, потому что его вынудили.
“Я был уверен, что попаду в ад из-за секса до брака. Сейчас я просто уверен в этом, но надеюсь, что по другой причине, − рассказывает Макконахи.
Тем не менее он утверждает, что не считает себя жертвой, и у него есть много доказательств того, что мир планирует сделать его счастливым.
- Ранее сообщалось, что напротив уголовного суда в Нью-Йорке, который рассматривал дело обвиняемого в сексуальных преступлениях голливудского продюсера Харви Вайнштейна, установили скульптуру, ставшую символом движения #MeToo.