Актер Мэтью Макконахи выпустил книгу мемуаров, в которой рассказал о пережитом сексуальном насилии со стороны мужчины. Макконахи тогда было 18 лет.

Об этом сообщает Variety.

Макконахи рассказал, что когда ему было 18 лет, к нему приставал взрослый мужчина в кузове фургона. Он говорит, что сам был тогда без сознания. Также он не назвал имени того, кто это сделал.

Актер также признался, что девственности он лишился в 15 лет, и это не был секс по обоюдному согласию — это случилось, потому что его вынудили.

“Я был уверен, что попаду в ад из-за секса до брака. Сейчас я просто уверен в этом, но надеюсь, что по другой причине, − рассказывает Макконахи.

Тем не менее он утверждает, что не считает себя жертвой, и у него есть много доказательств того, что мир планирует сделать его счастливым.