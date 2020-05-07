Звезда "Один дома" Маколей Калкин сыграет в "сумасшедшей эротической сцене" с 71-летней Кэти Бейтс в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Об этом в интервью изданию E! Entertainment Television рассказал создатель сериала Райан Мерфи.

Мерфи нередко обращает на себя внимание СМИ, привлекая к съемкам сериала популярных звезды, которые обычно не снимаются для ТВ. Например, в антологии появлялись Джессики Ланг и Леди Гага.

В феврале Мерфи объявил, что в новом сезоне “Американской истории ужасов” появится звезда фильмов “Один дома”, 36-летний актер Маколей Калкин.

По словам Мерфи, ему “всегда нравились работы Маколея Калкина”, потому он будет рад работать с актером на сериалом и другими проектами.

“Я хочу сделать с ним много вещей, если он захочет работать, потому что я думаю, что он увлекателен и интересен, и я думаю, что у него есть душа. У Маколея Калкина есть и легкость, и тьма, и меня это привлекает”, — отметил режиссер.

Мерфи рассказал журналистам, что Калкин появится в новом сезоне сериала в “сумасшедшей эротические сцене” с 71-летней оскороносной актрисой Кэти Бейт, и поведал детали их разговора об этой роли.

“И я рассказал ему о персонаже, и я сказал ему, что у него будет сумасшедший секс с Кэти Бейт. Он сделал паузу и сказал: “Это похоже на роль, для которой я рожден”. Итак, он подписался прямо там и тогда”, — рассказал автор сериала.