Сериал "Мандалорец" в этом году возглавил рейтинг шоу, которые были популярны на пиратских ресурсах. Несколько лет перед этим в рейтинге лидировала "Игра престолов".

Об этом сообщает блог TorrentFreak.

TorrentFreak отслеживает тенденции BitTorrent и нарушение авторских прав. Ежегодно ресурс рассматривает наиболее загружаемые телевизионные шоу на пиратских ресурсах, использующих торренты, и составляет соответствующий рейтинг. При этом учитываются загрузки одного самого популярного эпизода, а не целых сезонов шоу.

Трафик BitTorrent, за которым следит TorrentFreak, иллюстрирует только часть пиратского ландшафта, однако не показывает полную картину. Это связано с тем, что пиратские ресурсы не публикуют отчётности и не обязательно пользуются торрентами.

Наиболее популярным среди BitTorrent-пиратов стал сериал “Мандалорец”, вышедший в 2020 году. Новичками в рейтинге стали шоу “Звездный путь: Пикард” и “Аутсайдер”, премьера которых также состоялась в этом году.

Несколько лет подряд список возглавляла “Игра престолов”, однако эпоха доминирования в этом рейтинге закончилась с завершением сериала.

ТОП-10 самых пиратских шоу 2020 по данным BitTorrent выглядит так:

Мандалорец (The Mandalorian) от Disney+ Пацаны (The Boys) от Amazon Prime Video Мир Дикого Запада (Westworld) от HBO Викинги (Vikings) от Netflix Звездный путь: Пикар (Star Trek: Picard) от CBS All Access, транслирует Amazon Prime Video Рик и Морти (Rick and Morty) от Netflix Ходячие мертвецы (The Walking Dead) от Netflix Аутсайдер (The Outsider) от HBO Стрела (Arrow) от Netflix Флеш (The Flash) от Netflix

Примечательно, что шоу из рейтинга были выпущены различными стриминговыми платформами. Это, по мнению авторов рейтинга, может объяснить часть проблемы пиратства: для просмотра всех нужны платные подписки сразу на нескольких сервисах.

Примечательно и то, что три первых шоу, которые возглавили рейтинг, были не менее популярными и на легальных платформах.