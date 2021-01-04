Об этом сообщает блог TorrentFreak.
TorrentFreak отслеживает тенденции BitTorrent и нарушение авторских прав. Ежегодно ресурс рассматривает наиболее загружаемые телевизионные шоу на пиратских ресурсах, использующих торренты, и составляет соответствующий рейтинг. При этом учитываются загрузки одного самого популярного эпизода, а не целых сезонов шоу.
Трафик BitTorrent, за которым следит TorrentFreak, иллюстрирует только часть пиратского ландшафта, однако не показывает полную картину. Это связано с тем, что пиратские ресурсы не публикуют отчётности и не обязательно пользуются торрентами.
Наиболее популярным среди BitTorrent-пиратов стал сериал “Мандалорец”, вышедший в 2020 году. Новичками в рейтинге стали шоу “Звездный путь: Пикард” и “Аутсайдер”, премьера которых также состоялась в этом году.
Несколько лет подряд список возглавляла “Игра престолов”, однако эпоха доминирования в этом рейтинге закончилась с завершением сериала.
ТОП-10 самых пиратских шоу 2020 по данным BitTorrent выглядит так:
- Мандалорец (The Mandalorian) от Disney+
- Пацаны (The Boys) от Amazon Prime Video
- Мир Дикого Запада (Westworld) от HBO
- Викинги (Vikings) от Netflix
- Звездный путь: Пикар (Star Trek: Picard) от CBS All Access, транслирует Amazon Prime Video
- Рик и Морти (Rick and Morty) от Netflix
- Ходячие мертвецы (The Walking Dead) от Netflix
- Аутсайдер (The Outsider) от HBO
- Стрела (Arrow) от Netflix
- Флеш (The Flash) от Netflix
Примечательно, что шоу из рейтинга были выпущены различными стриминговыми платформами. Это, по мнению авторов рейтинга, может объяснить часть проблемы пиратства: для просмотра всех нужны платные подписки сразу на нескольких сервисах.
Примечательно и то, что три первых шоу, которые возглавили рейтинг, были не менее популярными и на легальных платформах.
- Ранее IMDb, крупнейшая база данных и веб-сайт о кинематографе, назвала 10 лучших сериалов 2020 года.