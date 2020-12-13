Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что киностудия не будет искать замену покойному актеру Чедвику Боузману в "Черной Пантере II".

Об этом пишет Deadline.

“Я хотел бы отметить огромную потерю дорогого друга и члена семьи Marvel Studios. Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актером и вдохновляющим человеком, который повлиял на всю нашу жизнь профессионально и лично. Его воплощение Т’Чаллы, Черной Пантеры, является культовым и превосходит любое другое воплощение персонажа из прошлого Marvel”, – сказал Файги.

После смерти Боузмана в сети появились слухи, что новой Черной Пантерой может стать сестра главного героя Шури, которую играет Летиша Райт. Правда, актриса недавно оказалась в центре COVID-скандала, из-за чего фанаты взбунтовались против её дальнейшего участия в франшизе.

Сама же студия ранее заявила, что не знает, что делать с фильмом после кончины Боузмана, поэтому потребуется время, чтобы придумать, в каком русле проект будет развиваться без него.

Сиквел “Черной пантеры” написан Райаном Куглером, его выход намечен на 8 июля 2022 года. Никаких дополнительных подробностей о сюжетной линии фильма не сообщается.

Первый фильм, выпущенный в 2018 году, собрал 1,35 миллиарда долларов в мировом прокате и был номинирован на “Оскар” в семи номинациях, включая “Лучший фильм”. Он получил три премии.

Боузман умер в США в Лос-Анджелесе 28 августа 2020 года после битвы с раком толстой кишки, оставив после себя богатое наследие. Актер получил мировую известность благодаря роли супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel в 2016—2019 годах, снявшись в четырех фильмах франшизы, включая одноименный фильм 2018 года, который принес актеру NAACP Image Award за лучшую мужскую роль и Screen Actors Guild Award за лучший актерский состав в игровом кино. Как первый чернокожий актер, возглавивший фильм КВМ, Боузман также был включен в список Time 100 2018 года. Его последний фильм, “Ма Рейни: Мать блюза”, планируют выпустить посмертно.