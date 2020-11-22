Пользователь Reddit в новой версии Нью-Йорка из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales нашел улицу, посвященную умершему актеру Чедвику Боузману.

Об этом пишет издание NME.

Так, пользователь под ником RollieDell обнаружил, что на определенном участке улица 42th Street превращается в Boseman Way.

Стоит отметить, что первой крупной ролью Чедвика Боузмана (за несколько лет до Черной Пантеры) был бейсболист Джеки Робинсон в фильме “42”.

Между тем, согласно последним сообщениям, в июле следующего года планируется начать съемки “Черной пантеры 2”.

Первоначальные планы начать производство в марте следующего года были отложены после внезапной смерти главной звезды Чедвика Боузмана.

По данным издания The Hollywood Reporter, следующей предполагаемой датой начала съемок сиквела станет июль 2021 года. Источники сообщили, что съемки начнутся в Атланте, штат Джорджия, следующим летом и продлятся шесть месяцев или более.