Видео опубликовано в Twitter-аккаунте кинокомпании.

Состоять последний сезон сериала будет из 13 серий. В 30-секундном ролике показана встреча агента Фила Колсона с его коллегами Дейзи Джонсон, Альфонсо Маккензи и Джеммой Симмонс. В новых эпизодах героям, в конце шестого сезона попавшим в Нью-Йорк 30-х годов прошлого века, “предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее”.

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel’s #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b

— Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020