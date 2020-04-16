Видео опубликовано в Twitter-аккаунте кинокомпании.

Состоять последний сезон сериала будет из 13 серий. В 30-секундном ролике показана встреча агента Фила Колсона с его коллегами Дейзи Джонсон, Альфонсо Маккензи и Джеммой Симмонс. В новых эпизодах героям, в конце шестого сезона попавшим в Нью-Йорк 30-х годов прошлого века, “предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее”.

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel’s #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Agents of S.H.I.E.L.D. основаны на одноименном комиксе Marvel. В центре истории – вымышленной организации по борьбе с преступностью. Сериал начинается с того, что агент Фил Колсон (его играет Кларк Грегг), выживший после событий фильма “Мстители” (2012), работает в “Щ.И.Т.” с новой командой.

Премьера первого сезона состоялась на ABC в 2013-м. О том, что “Агенты” закроются после седьмого сезона, было объявлено в июле прошлого года на Comic-Con в Сан-Диего.