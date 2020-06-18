СМИ уличили Илона Маска в групповом сексе с моделью Карой Делевинь и актрисой Эмбер Херд в доме супруга актрисы — Джонни Деппа. Маск информацию опроверг.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, Эмбер Херд и Джонни Депп были женаты в 2015-2017 годах. В настоящее время между ними продолжаются судебные тяжбы, связанные со взаимными обвинениями в домашнем насилии. В судах Депп утверждает, что Херд, будучи еще замужем за ним, начала отношения с миллиардером Илоном Маском, зачастую встречаясь с ним по ночам.

Теперь в эту историю оказалась втянутой еще одна знаменитость — 27-летняя актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь.

В среду, 17 июня, британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на друга и бывшего соседа Джонни Деппа, сообщил, что в конце 2016 года Эмбер Херд, Илон Маск и Кара Делевинь занялись сексом втроем в пентхаусе Джонни Деппа в центре Лос-Анджелеса. По информации издания, кроме соседа Херд, Маска и Делевинь в частном лифте в пентхаусе Деппа видела консьержка.

Тем не менее, теперь есть вероятность, что Делевинь привлекут к участию в судебном процессе между Херд и Деппом. Источники Daily Mail, близкие к Деппу, сообщили, что актер “не исключает”, что Делевинь получит повестку в суд, где будут выяснять, есть ли у нее какая-либо информация, которая может оказаться полезной для его дела.

Реакция Маска

Миллиардер Илон Маск в комментарии нью-йоркскому изданию Page Six опроверг информацию, обнародованную таблоидом. По словам Маска, они с Делевинь “дружат но никогда не были близки”.

“Она подтвердит это”, — подчеркнул Маск.

Также бизнесмен сообщил, что начал отношения с Херд после ее развода с Деппом.

“Я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после ее подачи на развод. Я не думаю, что когда-либо был рядом с Эмбер во время их брака!”, — отметил он.

Глава Tesla посоветовал Деппу и Херд “зарыть топор войны и двигаться дальше”.

“Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива. После всего этого никто не скажет, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше!”, — считает Маск.