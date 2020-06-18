Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, Эмбер Херд и Джонни Депп были женаты в 2015-2017 годах. В настоящее время между ними продолжаются судебные тяжбы, связанные со взаимными обвинениями в домашнем насилии. В судах Депп утверждает, что Херд, будучи еще замужем за ним, начала отношения с миллиардером Илоном Маском, зачастую встречаясь с ним по ночам.
Теперь в эту историю оказалась втянутой еще одна знаменитость — 27-летняя актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь.
В среду, 17 июня, британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на друга и бывшего соседа Джонни Деппа, сообщил, что в конце 2016 года Эмбер Херд, Илон Маск и Кара Делевинь занялись сексом втроем в пентхаусе Джонни Деппа в центре Лос-Анджелеса. По информации издания, кроме соседа Херд, Маска и Делевинь в частном лифте в пентхаусе Деппа видела консьержка.
Тем не менее, теперь есть вероятность, что Делевинь привлекут к участию в судебном процессе между Херд и Деппом. Источники Daily Mail, близкие к Деппу, сообщили, что актер “не исключает”, что Делевинь получит повестку в суд, где будут выяснять, есть ли у нее какая-либо информация, которая может оказаться полезной для его дела.
Реакция Маска
Миллиардер Илон Маск в комментарии нью-йоркскому изданию Page Six опроверг информацию, обнародованную таблоидом. По словам Маска, они с Делевинь “дружат но никогда не были близки”.
“Она подтвердит это”, — подчеркнул Маск.
Также бизнесмен сообщил, что начал отношения с Херд после ее развода с Деппом.
“Я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после ее подачи на развод. Я не думаю, что когда-либо был рядом с Эмбер во время их брака!”, — отметил он.
Глава Tesla посоветовал Деппу и Херд “зарыть топор войны и двигаться дальше”.
“Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива. После всего этого никто не скажет, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше!”, — считает Маск.
- Напомним, в мае 2016 года супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд обратилась в суд, заявив, что муж неоднократно избивал ее. В октябре 2018 года Джонни Депп впервые прокомментировал развод с Эмбер Херд и опроверг заявления бывшей жены о том, что бил ее.
- В 2019 году Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену актрису Эмбер Херд, обвинив ее в клевете. Он пытается отсудить у актрисы 50 млн долларов.
- В феврале 2020 года Джонни Депп предоставил в суд доказательства того, что именно сам был жертвой побоев со стороны своей жены Эмбер Херд.