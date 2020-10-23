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Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона

Американская компания Mattel выпустила Барби в честь британского певца Элтона Джона.

Пятница, 23 октября 2020, 18:46

Об этом сообщает CNN.

Кукла Барби, выпущенная ограниченным тиражом, одета в короткую блестящую куртку с надписью “Elton” и расклешенные штаны с инициалами рок-н-рол звезды. Также в комплекте идут сапоги на платформе с радужным узором, фиолетовая шляпа и фирменные блестящие розовые солнцезащитные очки.

Кукла, которая продается по цене 50 долларов, была выпущена в честь 45-летия рекордного двухдневного выступления певца на стадионе Доджерс в октябре 1975 года.

“Барби сама по себе икона, поэтому отдать дань уважения моей работе и личному стилю – это большая честь. Я надеюсь, что она вдохновит фанатов во всем мире на бесстрашную реализацию своих собственных мечтаний и безграничный потенциал”, – отметил Элтон Джон.

Теги: Барби, фото, Элтон Джон

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