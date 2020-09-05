Об этом пишет Business Insider.

Сет-меню, состоящее из роял-чизбургера с сыром, беконом и салатом, а также картофеля фри с соусом барбекю и газировки Sprite, будет доступно с 8 сентября до 4 октября. Его стоимость составит 6 долларов.

За месяц продаж McDonald’s и рэпер рассчитывают найти благотворительные организации, которые они могли бы поддержать.

Кроме того, лейбл Скотта Cactus Jack разработал индивидуальные футболки для сотрудников McDonald’s, которые они будут носить во время рекламной акции.

Директор по маркетингу McDonald’s Морган Флэтли отметил, что сеть ресторанов начала думать о сотрудничестве со Скоттом более года назад, отчасти потому, что компания знала, что рэпер является поклонником сети.