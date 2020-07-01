Известные рэперы Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили новый клип на сингл "Wash Us in the Blood".

Об этом пишет Los Angeles Times.

Клип снял современный режиссер Артур Джафа.

В видео попали фрагменты с изображениями Ахмауд Арбери и Бреонны Тейлор, которые погибли от рук американских полицейских, а также фрагменты с общенациональных протестов против расизма.

Клип также содержит записи с тура Канье Уэста “Saint Pablo Tour”, выступлений его госпел-хора Sunday Service и стримов GTA V.

Трек “Wash Us in the Blood” войдет в будущий альбом Канье — “God’s County”, дата выхода которого пока неизвестна.

Напомним, ранее Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки.