Об этом пишет Los Angeles Times.
Клип снял современный режиссер Артур Джафа.
В видео попали фрагменты с изображениями Ахмауд Арбери и Бреонны Тейлор, которые погибли от рук американских полицейских, а также фрагменты с общенациональных протестов против расизма.
Клип также содержит записи с тура Канье Уэста “Saint Pablo Tour”, выступлений его госпел-хора Sunday Service и стримов GTA V.
Трек “Wash Us in the Blood” войдет в будущий альбом Канье — “God’s County”, дата выхода которого пока неизвестна.
Напомним, ранее Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки.
- Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.