Об этом пишет ЕТ.
Пару Меган и Колсона заметили на днях в Нью-Йорке. На безымянном пальце левой руки у Фокс папарацци заметили большое бриллиантовое кольцо.
Меган, похоже, ответила на слухи фотографией в Instagram-Story, на которой ее левую руку украшало кольцо с надписью “F**k you”.
В декабре прошлого года инсайдеры говорили, что свадьба Меган и Колсона не заставит себя долго ждать.
“Келли видит своей женой только Фокс. Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся”, – отмечали они.
- В ноябре 2020 года Меган Фокс подала на развод со звездой сериала “Беверли-Хиллз, 90210” Брайаном Остином Грином после десяти лет брака.