Американская актриса и фотомодель Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке c Колсоном Бэйкером, который более известен под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Об этом пишет ЕТ.

Пару Меган и Колсона заметили на днях в Нью-Йорке. На безымянном пальце левой руки у Фокс папарацци заметили большое бриллиантовое кольцо.

Меган, похоже, ответила на слухи фотографией в Instagram-Story, на которой ее левую руку украшало кольцо с надписью “F**k you”.

В декабре прошлого года инсайдеры говорили, что свадьба Меган и Колсона не заставит себя долго ждать.

“Келли видит своей женой только Фокс. Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся”, – отмечали они.