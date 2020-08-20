Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - готовят новый проект, связанный с Голливудом.

Об этом сообщает Variety.

С тех пор, как Меган и Гарри переехали в Калифорнию, появились слухи о планах пары поработать в Голливуде. Теперь же эта информация получила подтверждение.

Концепция и формат проекта на данный момент неизвестны, но источники сообщают, что в нем Меган и Гарри выступят продюсерами. Пара уже провела несколько встреч со студиями и киносети, среди которых – руководство компании NBCUniversal.

Источник также подчеркнул, что Меган точно не будет сниматься в своем новом проекте.