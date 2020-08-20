Об этом сообщает Variety.
С тех пор, как Меган и Гарри переехали в Калифорнию, появились слухи о планах пары поработать в Голливуде. Теперь же эта информация получила подтверждение.
Концепция и формат проекта на данный момент неизвестны, но источники сообщают, что в нем Меган и Гарри выступят продюсерами. Пара уже провела несколько встреч со студиями и киносети, среди которых – руководство компании NBCUniversal.
Источник также подчеркнул, что Меган точно не будет сниматься в своем новом проекте.
- Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл – приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.