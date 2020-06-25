Об этом пишет Vogue.
Организация Homeboy Industries помогает бывшим заключенным найти работу, оказывает им юридическую помощь и многое другое.
Гарри и Меган Маркл посетили общественную организацию, пообщались с сотрудниками, а также помогли приготовить еду для людей, которые в период пандемии коронавируса испытывают нехватку продовольствия.
“Герцог и герцогиня Сассексские были для всех нас просто Гарри и Меган. Они засучили рукава и тесно общались с нашими работниками”, – рассказал основатель Homeboy Industries Грег Бойл.
- Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в качестве волонтеров помогают разносить еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса.