Мелания Трамп в беседе с подругой назвала порноактрису Стеффани Клиффорд, которая ранее заявила о связи с ее мужем Дональдом Трампом, проституткой из порно.

Об этом пишет издание TMZ.

Запись разговора транслировалась в подкасте бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна Mea Culpa.



Эта запись была сделана в 2018 году бывшей лучшей подругой и помощницей первой леди Стефани Уинстон Волкофф.

На записи слышно, как Мелания обсуждает с подругой фотосессию актрисы, которая должна была появиться на страницах Vogue.

Мелания говорит: “Погугли и прочти. Энни Лейбовиц снимала проститутку из порно, она появится в одном из выпусков — в сентябре или октябре”.

Затем Стефани решали уточнить, кто же “проститутка из порно”, на что Мелания сказала Сторми (Сторми Дэниелс – псевдоним порноактрисы Стефани Клиффорд)

О порноактрисе Стефани Клиффорд заговорили в 2018 году после выхода статьи в The Wall Street Journal, где говорилось, что она получила 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Дональдом Трампом. В январе того же года актриса подтвердила эту информацию. В Белом доме слова актрисы назвали ложью.

Позже Клиффорд подала в суд на президента Трампа: она заявила, что американский лидер не поставил свою подпись в заключенном с ней соглашении о неразглашении информации о сексуальной связи. На этом основании она потребовала признать документ недействительным. В августе 2020 года актриса выиграла это дело.