33-летний аргентинский форвард Лионель Месси забил свой 644 гол за футбольный клуб "Барселона", побив рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб, который держался более 40 лет.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, рекордный гол Месси забил во время матча с “Реал Вальядолид” в чемпионате Испании.

“Когда я только начинал играть в футбол, даже не думал, что смогу побить рекорд. […] Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Большое спасибо моим одноклубникам, родным, друзьям, а также всем, кто поддерживает меня каждый день”, – отметил футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Месси играет за испанский футбольный клуб с 2003 года. Первый свой гол он забил в 2005 году в матче против “Альбасете”. А бразильский футболист Пеле с 1956 по 1974 год забил 643 гола за 19 сезонов за “Сантос”.