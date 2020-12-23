Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Так, рекордный гол Месси забил во время матча с “Реал Вальядолид” в чемпионате Испании.
“Когда я только начинал играть в футбол, даже не думал, что смогу побить рекорд. […] Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Большое спасибо моим одноклубникам, родным, друзьям, а также всем, кто поддерживает меня каждый день”, – отметил футболист.
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Месси играет за испанский футбольный клуб с 2003 года. Первый свой гол он забил в 2005 году в матче против “Альбасете”. А бразильский футболист Пеле с 1956 по 1974 год забил 643 гола за 19 сезонов за “Сантос”.
- Форвард “Барселоны” Леонель Месси посвятил свой гол в матче против испанского клуба “Осасуны” покойному Диего Марадоне. Этот жест тронул болельщиков со всего мира.