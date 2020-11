Об этом пишет издание Tribuna.

Так, на стадионе во время матча капитан “Барселоны” снял футболку, под который была другая футболка с №10. Она была похожа на ту, что Марадона носил во время своего пребывания в Newell’s Old Boys в 1993 году.

Messi deciding from nothing to score that fantastic tribute goal is just prime level goat stuff ⚡⚡#Messi #Maradona pic.twitter.com/aszGx3xgMs — El kanemi (@josephTutu_) November 29, 2020

“Лионель Месси не только продемонстрировал эту футболку, празднуя гол, но и провел весь матч с футболкой Марадоны под своей. Красиво”. “Это прекрасная дань уважения Марадоне со стороны Месси, который, приподняв футболку, показал футболку Newell’s Old Boys из той короткой эпохи, когда Марадона играл там”, – пишут журналисты.

Впрочем за свой неожиданный перформанс Месси получил от арбитра жёлтую карточку.

В матче 11-го тура Ла Лиги “Барселона” разгромила “Осасуну” — 4:0. Последний из четырёх голов каталонцев в этой игре забил Лионель Месси.

