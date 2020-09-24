Об этом сообщается на сайте театра.

Театр принял тяжёлое решение отменить весь сезон 2020-2021, следуя рекомендациям органов здравоохранения.

“Сотни людей репетировали бы в закрытых помещениях, также огромное количество зрителей приходит на сами спектакли. Поэтому решено не продолжать театральную деятельность, пока не будет широко применяться вакцина, не выработается групповой иммунитет, не отменят нормы обязательного ношения масок и социального дистанцирования”, – говорится в сообщении.

В театре надеятся, что Метрополитен-опера полностью восстановится к сезону 2021-2022. Он должен начаться 27 сентября 2021 года премьерой оперы Теренса Бланчарда.