Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз: фото

Об этом пишет E! Online.
Изначально Эштон и Мила выставили дом на продажу в мае: тогда они хотели за него 14 миллионов долларов. Но теперь пара снизила стоимость апартаментов до 12 250 000 долларов.
Дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположен в звездном районе Hidden Valley на 90210.
На заднем дворе находится бассейн в виде лагуны, спа, летняя кухня и бар.
- Известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер присоединились к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, выпустив собственное “Карантинное вино”.