Covid-19 Украина

обновлено 10.11.2020 в 12:01

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Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз: фото

Звездная пара Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз за более 12 миллионов долларов.

Вторник, 10 ноября 2020, 12:42

Об этом пишет E! Online.

Изначально Эштон и Мила выставили дом на продажу в мае: тогда они хотели за него 14 миллионов долларов. Но теперь пара снизила стоимость апартаментов до 12 250 000 долларов.

Дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположен в звездном районе Hidden Valley на 90210.

На заднем дворе находится бассейн в виде лагуны, спа, летняя кухня и бар.

  • Известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер присоединились к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, выпустив собственное “Карантинное вино”.
Теги: фото, Беверлі-Хіллз, Ештон Катчер, зірки, Міла Куніс, особняк

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