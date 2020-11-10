Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз: фото

Звездная пара Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз за более 12 миллионов долларов.

Об этом пишет E! Online.

Изначально Эштон и Мила выставили дом на продажу в мае: тогда они хотели за него 14 миллионов долларов. Но теперь пара снизила стоимость апартаментов до 12 250 000 долларов.

Дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположен в звездном районе Hidden Valley на 90210.

На заднем дворе находится бассейн в виде лагуны, спа, летняя кухня и бар.