Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Мишель рассказала, что у нее проблемы со сном и сложности с физической активностью.
“Я просыпаюсь посреди ночи из-за переживаний или из-за ощущения тяжести”, – сказала она.
Она добавила, что депрессия протекает в легкой форме.
“Я знаю, что у меня депрессия в легкой форме. Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта, и просто видеть эту администрацию, наблюдать ее лицемерие изо дня в день, очень тягостно”, – объяснила бывшая первая леди США.
Кроме того, Мишель подчеркнула, что утомительно каждый день начинать с новостей о том, что кто-то из афроамериканцев в США ранен, убит или несправедливо обвинен в чем-либо.
- Ранее супруга 44-го президента США Барака Обамы – Мишель Обама запустила онлайн-проект, в рамках которого читала сказки детям, которые сидят дома на карантине.