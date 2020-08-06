Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Мишель рассказала, что у нее проблемы со сном и сложности с физической активностью.

“Я просыпаюсь посреди ночи из-за переживаний или из-за ощущения тяжести”, – сказала она.

Она добавила, что депрессия протекает в легкой форме.

“Я знаю, что у меня депрессия в легкой форме. Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта, и просто видеть эту администрацию, наблюдать ее лицемерие изо дня в день, очень тягостно”, – объяснила бывшая первая леди США.

Кроме того, Мишель подчеркнула, что утомительно каждый день начинать с новостей о том, что кто-то из афроамериканцев в США ранен, убит или несправедливо обвинен в чем-либо.