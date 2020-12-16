Полиция Канады по запросу США задержала основателя модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионера Питера Найгарда, которого обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлений.

Об этом пишет Reuters.

Канадская полиция арестовала Найгарда в Виннипеге (провинция Манитоба).

Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что 79-летний миллионер с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для “вербовки и удержания” жертв в Соединенных Штатах, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров.

“Господин Найгард категорически отвергает все обвинения и надеется, что он будет оправдан в суде”, – сказал его адвокат Джей Пробер.

Найгард планирует добиться освобождения под залог, а следующее слушание состоится 13 января 2021 года.

Миллионеру также грозит коллективный гражданский иск поданный 57 неназванными женщинами, обвиняющими его в сексуальных домогательствах.

Власти США заявляют, что жертвы подвергались насилию со стороны Найгарда или его сообщников, некоторым вводили наркотики, и что он часто выбирал жертв, которые происходили из неблагополучных семей или ранее подвергались насилию.

Найгард родился в Финляндии, вырос в Манитобе, он создал и управлял собственной одноименной компанией по производству одежды и стал одним из самых богатых людей Канады.

В феврале Найгард ушел с поста председателя Nygard International после того, как ФБР совершило налет на его штаб-квартиру в Нью-Йорке возле Таймс-сквер. В марте компания объявила о банкротстве.