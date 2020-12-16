Об этом пишет Reuters.
Канадская полиция арестовала Найгарда в Виннипеге (провинция Манитоба).
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что 79-летний миллионер с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для “вербовки и удержания” жертв в Соединенных Штатах, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров.
“Господин Найгард категорически отвергает все обвинения и надеется, что он будет оправдан в суде”, – сказал его адвокат Джей Пробер.
Найгард планирует добиться освобождения под залог, а следующее слушание состоится 13 января 2021 года.
Миллионеру также грозит коллективный гражданский иск поданный 57 неназванными женщинами, обвиняющими его в сексуальных домогательствах.
Власти США заявляют, что жертвы подвергались насилию со стороны Найгарда или его сообщников, некоторым вводили наркотики, и что он часто выбирал жертв, которые происходили из неблагополучных семей или ранее подвергались насилию.
Найгард родился в Финляндии, вырос в Манитобе, он создал и управлял собственной одноименной компанией по производству одежды и стал одним из самых богатых людей Канады.
В феврале Найгард ушел с поста председателя Nygard International после того, как ФБР совершило налет на его штаб-квартиру в Нью-Йорке возле Таймс-сквер. В марте компания объявила о банкротстве.
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