Украинский мультиартист MONATIK презентовал новый клип на трек "ритмоLOVE", записанный с подопечными своего продюсерского центра Lida Lee и NiNO.

Премьера клипа состоялась на видеохостинге Youtube.

Режиссером клипа стала Таня Муиньо. В новом видео продемонстрировали инсталляцию из светодиодных астер, программируемую ленту-скакалку с led-материалов, эффекты и лазеры, которые гипнотизируют.

“РитмоLOVE” – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное видение, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство … Ритма”, – прокомментировал новую видеоработу MONATIK в Instagram.