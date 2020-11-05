Премьера клипа состоялась на видеохостинге Youtube.
Режиссером клипа стала Таня Муиньо. В новом видео продемонстрировали инсталляцию из светодиодных астер, программируемую ленту-скакалку с led-материалов, эффекты и лазеры, которые гипнотизируют.
“РитмоLOVE” – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное видение, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство … Ритма”, – прокомментировал новую видеоработу MONATIK в Instagram.
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