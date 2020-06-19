Об этом сообщают #Буквы.

Так в Сети появился сайт kazka-extra-m.lookthru.me. Разные страницы этого сайта выглядят то как женский журнал, то как персональный блог Александры Зарицкой — вокалистки группы KAZKA.

Там размещены статьи, посвященные теме похудения (“Как похудеть, когда все способы уже испробованы? Теперь у меня есть ответ!”, “Александра Зарицкая: “Как похудеть на 34кг не выходя из дома” и пр.), в которых певица предстает до как автор статьи, то как участница интервью.

В них от имени Зарицкой рекламируется некий концентрат, витаминный комплекс под названием Extra Green, который якобы помог девушке сбросить 24-34 кг.

В статьях присутствует ссылка на форму заказа чудо-средства, его стоимость — 397 гривен, 77 гривен — по скидке.

В связи с активным продвижением этого сайта в Сети певица решила обратиться к подписчикам в Instagram, призвав их не верить этим публикациям и не употреблять средства для похудения.

“Я никогда не принимала никаких препаратов для похудения! Несколько недель вы мне пишете в различных соцсетях и спрашиваете, пила ли я какие-то таблетки для похудения. НЕТ! Это не так! Не верьте в чудодейственные методы похудения благодаря таблеткам, чаям, таблеткам или еще каким-то странным средствам!”, — написала Зарицкая

Также Зарицкая посоветовала подписчикам заниматься спортом и придерживаться здорового питания.