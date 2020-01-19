Снимок она опубликовала в своем Instagram.

В публикации она дала несколько советов о том, какие места обязательно надо посетить на Шри-Ланке:

1. Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация – садитесь в авто или тук-тук и езжайте как можно дальше от цивилизации)) Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay.

2. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями.

3. Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое силы – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не езжайте во всем известные и самые популярные города типа Weligama или Merissa beach.

“Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку – езжайте дальше, где нет туристов, знакомьтесь с местными, они все расскажут и покажут вам. А также местные очень вкусно готовят”, – подытожила певица.