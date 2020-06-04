Мультсериал Looney Tunes Cartoons о Багзе Банни и Даффи Даке стал самым популярным шоу на стриминговом сервисе HBO, обойдя по просмотрам "Игру престолов".

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

27 мая телесеть HBO запустила свой стриминговый сервис HBO Max. За первую же неделю работы сервиса сформировался топ самых популярных шоу. В него попали не “Сопрано” или “Игра престолов”, а шоу для детей.

Так, по данным аналитической компании Parrot Analytics, самым популярным проектом стал мультсериал 2019 года Looney Tunes Cartoons от Warner Bros., который рассказывает о популярных персонажах кролике Багзе Банни и утке Даффи Даке.

На втором месте — “Не слишком позднее шоу” о персонаже “Улицы Сезам” Элмо.

На третьем месте оказалась комедия “Love Life” с Анной Кендрик. На прошлой неделе HBO Max ускорил выпуск новых эпизодов сериала, сославшись на “сильный положительный отклик аудитории”.