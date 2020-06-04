Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
27 мая телесеть HBO запустила свой стриминговый сервис HBO Max. За первую же неделю работы сервиса сформировался топ самых популярных шоу. В него попали не “Сопрано” или “Игра престолов”, а шоу для детей.
Так, по данным аналитической компании Parrot Analytics, самым популярным проектом стал мультсериал 2019 года Looney Tunes Cartoons от Warner Bros., который рассказывает о популярных персонажах кролике Багзе Банни и утке Даффи Даке.
На втором месте — “Не слишком позднее шоу” о персонаже “Улицы Сезам” Элмо.
На третьем месте оказалась комедия “Love Life” с Анной Кендрик. На прошлой неделе HBO Max ускорил выпуск новых эпизодов сериала, сославшись на “сильный положительный отклик аудитории”.
- Ранее был назван самый популярный сериал на Netflix во время карантина.