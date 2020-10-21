Известная голливудская певица Майли Сайрус впервые призналась, что ее преследовал НЛО. Знаменитость якобы на собственные глаза видела инопланетян, хотя не верила в их существование.

Об этом певица рассказала в интервью изданию Interview.

По словам 27-летней певицы, в этот день она ехала со своим другом в город Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). Звезда призналась, что находилась под действием легкого наркотика, но это не сыграло никакой роли.

“Меня преследовал НЛО. Я уверена, что я это видела. Лучше всего это можно описать как летучую снегоуборочную машину. Впереди был такой плуг, он светился желтым. Я видела, как он летел, и мой друг тоже это видел”, – поделилась Сайрус.

По ее словам, это не была галлюцинация, ведь другие автомобили тоже останавливались на обочине, чтобы детально рассмотреть НЛО.

Более того, певица якобы видела существо, сидела в передней части НЛО.

“Оно посмотрело на меня, и мы встретились взглядом. И это меня поразило. Я смотрела ему в глаза и не могла отвести взгляд. Меня трясло около пяти дней”, – заявила Сайрус.