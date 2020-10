Ранее Майли Сайрус поразила фанатов кавером на Zombie от рок-группы The Cranberries. Майли Сайрус перепела The Cranberries во время выступления на виртуальном благотворительном фестивале Save Our Stages. Этот фестиваль был создан с целью сбора средств в помощь американским концертным площадкам.