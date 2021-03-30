На Бродвее (Нью-Йорк, США) и в лондонском Вест-Энде в 2023 году поставят пьесу по мотивам сериала "Игра престолов".

Сценарий пьесы напишет автор легендарной истории – писатель Джордж Мартин.

Сюжет пьесы будет построен вокруг турнира в Харренхолле, о котором Мартин писал в цикле романов “Песнь льда и пламени”. Он происходил за 16 лет до событий, описанный в саге.

“Теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю”, – написал Мартин. Он работает над сценарием пьесы вместе с драматургом Дунканом Макмилланом. Последний ранее адаптировал театральные пьесы по романам Джорджа Оруэлла и Генрика Ибсена.

Также писатель отметил, что режиссер постановки – Доминик Кук, бывший художественный руководитель лондонского театра Royal Court. Он ранее ставил драмы Уильяма Шекспира.

“Наша мечта – привезти Вестерос на Бродвей, в Вест-Энд, в Австралию… И в конце концов, на сцену рядом с вами… Это должно быть потрясающе”, – отметил Мартин.

Среди персонажей пьесы будут Нед Старк и Джейме Ланнистер.