Об этом сообщает Games Radar.

Килар заявил, что съемки стартуют уже “через несколько месяцев”. Это означает, что они должны начаться весной.

События сериала под названием “Дом Драконов” будут разворачиваться за триста лет до “Игры престолов”, его главными героями станут представители Дома Таргариенов.

Премьера шоу может состояться уже в 2022 году.