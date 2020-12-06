Об этом сообщает Games Radar.
Килар заявил, что съемки стартуют уже “через несколько месяцев”. Это означает, что они должны начаться весной.
События сериала под названием “Дом Драконов” будут разворачиваться за триста лет до “Игры престолов”, его главными героями станут представители Дома Таргариенов.
Премьера шоу может состояться уже в 2022 году.
- Режиссер Тим Бертон намерен снять многосерийный игровой римейк “Семейка Адамс“. Над сценарием ленты будут работать Майлз Миллер и Альфред Гоф. А Бертон планирует сам срежиссировать все эпизоды.
- Рэпер Трэвис Скотт стал стратегическим творческим партнером PlayStation. Трэвис Скотт уже выпустил первый рекламный ролик PlayStaion 5.