На стриминговый сервис HBO Max вернут фильм "Унесенные ветром" со специальным вступлением, в котором поясняется, что это история о духе того времени, а не пропаганда расизма.

Такое решение приняли в НВО.

Ленту убрали из списка на прошлой неделе. Это связывали с проблемой расизма, утверждая, что в фильме пропагандируется рабство и превосходительство белых людей над цветными.

Такое мнение разделяли не все. Некоторые напоминали, что именно за роль в этом фильме темнокожая актриса Хэтти Макдэниел в свое время получила кинопремию “Оскар” Она была первой актрисой с темным цветом кожи, которую наградили статуэткой.

Уже через день после удаления фильма из каталога НВО он взлетел на вершины топов продаж в Amazon и iTunes.

Что касается предисловия к фильму, глава WarnerMedia Роберт Гринблатт отметил, что студии сразу стоило добавить его, и он жалеет, что ее представители поняли это не сразу.

Во вступлении профессор и ведущая Жаклин Стюарт расскажет об историческом контексте, окружающем ленту, обратившись сразу к нескольким острым вопросам, связанным с картиной.

Напомним, что фильм “Унесенные ветром” – экранизация одноименного бестселлера о жизнях нескольких героев во времена Гражданской войны в США. Фильм получил десять “Оскаров”. Одну из наград получила актриса-афроамериканка Гетти Мак-Дениел, исполнившая роль второго плана.