Такое решение приняли в НВО.
Ленту убрали из списка на прошлой неделе. Это связывали с проблемой расизма, утверждая, что в фильме пропагандируется рабство и превосходительство белых людей над цветными.
Такое мнение разделяли не все. Некоторые напоминали, что именно за роль в этом фильме темнокожая актриса Хэтти Макдэниел в свое время получила кинопремию “Оскар” Она была первой актрисой с темным цветом кожи, которую наградили статуэткой.
Уже через день после удаления фильма из каталога НВО он взлетел на вершины топов продаж в Amazon и iTunes.
Что касается предисловия к фильму, глава WarnerMedia Роберт Гринблатт отметил, что студии сразу стоило добавить его, и он жалеет, что ее представители поняли это не сразу.
Во вступлении профессор и ведущая Жаклин Стюарт расскажет об историческом контексте, окружающем ленту, обратившись сразу к нескольким острым вопросам, связанным с картиной.
Напомним, что фильм “Унесенные ветром” – экранизация одноименного бестселлера о жизнях нескольких героев во времена Гражданской войны в США. Фильм получил десять “Оскаров”. Одну из наград получила актриса-афроамериканка Гетти Мак-Дениел, исполнившая роль второго плана.
- В HBO Max приняли решение на время удалить фильм “Унесенные ветром” (1939), поскольку в нем много стереотипов касательно афроамериканцев, а также романтизировано рабство.