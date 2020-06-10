В HBO Max приняли решение на время удалить фильм "Унесенные ветром" (1939), поскольку в нем много стереотипов касательно афроамериканцев, а также романтизировано рабство.

Об этом заявил представитель HBO в комментарии The Hollywood Reporter.

Ранее в Los Angeles Times вышла статья сценариста фильма “12 лет рабства” Джона Ридли, в которой он призвал НВО убрать из показа фильм “Унесенные ветром” по указанным выше причинам.

Он заявил, что этот фильм романтизирует рабство, указывая к тому же на стереотипы относительно “цветных людей”.

“Это фильм, который в рамках рассказа о “Потерянном деле” романтизирует Конфедерацию таким образом, что продолжает легитимизовать представление о том, что сепаратистское движение было чем-то большим, или лучшим, или более достойным, чем то, чем он был на самом деле – кровавым восстанием, чтобы сохранить “право” иметь, продавать и покупать людей”, – написал Ридли.

В HBO фильм временно удалили, пообещав, что вернут с пояснениями, указав, что фильм “Унесенные ветром” – продукт своего времени, который отображает расовые и этнические предрассудки того времени.

“Потому мы вернем фильм в каталог HBO Max вместе с обсуждением его исторического контекста и осуждением этих картин”, – пояснили в НВО, добавив, что сам фильм останется неизменным.

Фильм “Унесенные ветром” и раньше критиковали. В частности, его отказались показывать в некоторых южных штатах.

Напомним, что фильм “Унесенные ветром” – экранизация одноименного бестселлера о жизнях нескольких героев во времена Гражданской войны в США. Фильм получил десять “Оскаров”. Одну из наград получила актриса-афроамериканка Гетти Мак-Дениел, исполнившая роль второго плана.