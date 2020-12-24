Covid-19 Украина

обновлено 24.12.2020 в 14:02

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Самые милые видео и фото животных, празднующих Рождество

В преддверии Рождества журнал People собрал самые милые видео и фотографии животных в праздничном настроении.

Четверг, 24 декабря 2020, 14:25

Подборка опубликована на сайте издания.

Одна австралийская семья нашла на своей елке неожиданный праздничный пушистый сюрприз. Вернувшись домой они увидели на новогоднем дереве коалу.

Лондонский зоопарк ZSL преподнес гориллам упакованные “рождественские подарки”, с которыми животные любят играть.

Осьминог Грут, обитатель Тихоокеанского аквариума, к празднику получил банку с угощениями.

 

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Публикация от Aquarium of the Pacific🐋 (@aquariumpacific)

Кенгуру в зоопарках Виктории в Австралии радуются своим подаркам.

 

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Публикация от Zoos Victoria (@zoosvictoria)

В прошлом году Санта посетил животных зоопарка Цинциннати, доставив подарки для красных панд, гепарда и очень большую коробку для его самой известной жительницы – бегемота Фионы.

 

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Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo)

А вот ламы из лондонского зоопарка ZSL, Анде и Дэйнти, попали в “список непослушных” за то, что съели праздничные украшения.

В чикагском зоопарке Линкольн-парк даже тюлени наслаждаются ежегодной рождественской выставкой.

 

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Публикация от Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo)

Слоны в зоопарке Окленда в качестве подарков получили елки, которыми с удовольствием полакомились.

В вольерах сурикатов в лондонском зоопарке ZSL установили миниатюрные почтовые ящики, и теперь животные “отправляют” Санта Клаусу свои рождественские пожелания.

В зоопарке Цинциннати гепарды получили рождественские носки для подарков.

 

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Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo)

Семьям такинов из зоопарка Сан-Диего смотрители подарили лед, снег и съедобные венки.

 

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Публикация от San Diego Zoo (@sandiegozoo)

Морскому льву из зоопарка Сент-Луиса преподнесли искусственного сородича.

 

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Публикация от Saint Louis Zoo (@stlzoo)

В зоопарке Брукфилд недалеко от Чикаго дети могут отправлять письма животным, а олени Джози и Банни следят за этим процессом.

 

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Публикация от Brookfield Zoo (@brookfieldzoo)

А в Ньюпортском аквариуме Санта навестил окуня и даже почесал ему спинку.

 

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Публикация от Newport Aquarium (@newport_aquarium)

  • 8-летний мальчик Монти написал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, в котором спросил, принесет ли Санта ему подарки в этом году, поскольку в мире бушует пандемия коронавируса. Неожиданно, Джонсон ответил ему.
Теги: фото, видео, животные

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