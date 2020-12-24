Самые милые видео и фото животных, празднующих Рождество

В преддверии Рождества журнал People собрал самые милые видео и фотографии животных в праздничном настроении.

Подборка опубликована на сайте издания.

Одна австралийская семья нашла на своей елке неожиданный праздничный пушистый сюрприз. Вернувшись домой они увидели на новогоднем дереве коалу.

Лондонский зоопарк ZSL преподнес гориллам упакованные “рождественские подарки”, с которыми животные любят играть.

Осьминог Грут, обитатель Тихоокеанского аквариума, к празднику получил банку с угощениями.

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Кенгуру в зоопарках Виктории в Австралии радуются своим подаркам.

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В прошлом году Санта посетил животных зоопарка Цинциннати, доставив подарки для красных панд, гепарда и очень большую коробку для его самой известной жительницы – бегемота Фионы.

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А вот ламы из лондонского зоопарка ZSL, Анде и Дэйнти, попали в “список непослушных” за то, что съели праздничные украшения.

В чикагском зоопарке Линкольн-парк даже тюлени наслаждаются ежегодной рождественской выставкой.

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Слоны в зоопарке Окленда в качестве подарков получили елки, которыми с удовольствием полакомились.

В вольерах сурикатов в лондонском зоопарке ZSL установили миниатюрные почтовые ящики, и теперь животные “отправляют” Санта Клаусу свои рождественские пожелания.

В зоопарке Цинциннати гепарды получили рождественские носки для подарков.

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Семьям такинов из зоопарка Сан-Диего смотрители подарили лед, снег и съедобные венки.

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Морскому льву из зоопарка Сент-Луиса преподнесли искусственного сородича.

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В зоопарке Брукфилд недалеко от Чикаго дети могут отправлять письма животным, а олени Джози и Банни следят за этим процессом.

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А в Ньюпортском аквариуме Санта навестил окуня и даже почесал ему спинку.

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