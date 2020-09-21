Об этом сообщает The Vulcan Reporter, ссылаясь на информацию своих источников.

Назначенная на ноябрь премьера фильма “Не время умирать” (No Time To Die) станет пятой и последней картиной бондианы с участием Дэниела Крейга в роли суперагента МИ-6.

Отмечается, что Харди уже утвержден на роль, хотя официально объявить о его назначении собирались в ноябре. Если премьера “Не время умирать” будет снова отложена, то нового исполнителя роли Бонда назовут в начале 2021 года.