Об этом пишет Engadget.

Парк, расположенный в Universal Studios в Осаке, будет принимать ограниченное количество посетителей и будет работать с соблюдением строгих мер, введенных для предотвращения эпидемии COVID-19, включая обязательное ношение защитной маски.

Изначально тематический парк должен был открыться летом 2020 года, но эта дата была перенесена на февраль 2021 года, поскольку эпидемия в Японии обострилась. Позднее открытие снова было отложено “на неопределенный срок” после того, как в нескольких префектурах Осаки было объявлено чрезвычайное положение из-за рекордно высокого числа госпитализаций.

Ключевой достопримечательностью Super Nintendo World являются американские горки Mario Kart: Kuppa’s Challenge, действие которых происходит внутри замка Баузера. На этом аттракционе используется технология AR и проекционное картографирование. Другой главной достопримечательностью является Yoshi Adventure, которая характеризуется более медленной поездкой, проходящая на острове Йоши.

В парке также будут интерактивные возможности, в том числе “Power-up Band”, который позволит посетителям сражаться с вражескими персонажами и собирать монеты (на смартфон), которые можно использовать на американских горках и других аттракционах.