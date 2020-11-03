Видео появилось в Instagram певицы.
По словам Бритни, сейчас она чувствует себя очень счастливой.
“Итак, я знаю о многочисленных комментариях и различные разговоры обо мне. Но хочу сказать: не верьте этим слухам, со мной все хорошо. Я никогда не была такой счастливой, как сейчас! Посылаю вам свою любовь и наилучшие пожелания “, – сказала певица.
Однако видеообращение не успокоило, а смутило многих подписчиков звезды. Комментаторы отмечают, что Бритни выглядит напуганной и уставшей. Фанов также напугало быстрое произношение певицы.
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