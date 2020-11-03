Известная американская певица Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.

Видео появилось в Instagram певицы.

По словам Бритни, сейчас она чувствует себя очень счастливой.

“Итак, я знаю о многочисленных комментариях и различные разговоры обо мне. Но хочу сказать: не верьте этим слухам, со мной все хорошо. Я никогда не была такой счастливой, как сейчас! Посылаю вам свою любовь и наилучшие пожелания “, – сказала певица.

Однако видеообращение не успокоило, а смутило многих подписчиков звезды. Комментаторы отмечают, что Бритни выглядит напуганной и уставшей. Фанов также напугало быстрое произношение певицы.

Переглянути цей допис в Instagram 💋💋💋 Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 2 Лис 2020 р. о 2:21 PST