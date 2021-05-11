Батько британської співачки Адель Марк Еванс помер у віці 57 років після тривалої боротьби з раком кишківника.

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Зазначимо, що співачка майже не підтримувала стосунки з батьком. Він пішов з сім’ї, коли їй було всього три.

Попри те, що батько не встиг помиритися з донькою, Адель дуже засмучена гіркою звісткою про його смерть.

“Сім’я Марка дуже засмучена його смертю. Він завжди сподівався, що йому вдасться налагодити стосунки з Адель, але ситуація залишалася неприємною до самого кінця. Він зробив кілька спроб виправити становище, але, очевидно, це тривало дуже довго”, – розповів інсайдер з близького оточення співачки.

Сама співачка також намагалася налагодити спілкування з батьком. Однак у 2011 році він дав резонансне інтерв’ю, після якого Адель обірвала усі зв’язки. Еванс тоді розповів журналістам, що почувається самотнім та бореться з алкоголізмом.

У 2013 році чоловік зізнався, що у нього рак й попросив побачити онука. Адель не відреагувала на прохання батька.

У 2017 році на церемонії Греммі Адель публічно зізналася, що не любить свого батька. Тоді вона подякувала за блискучу роботу своєму менеджеру й зізналася, що він став для неї рідним.

“Ми разом вже десять років, і я люблю тебе так, ніби ти мій батько. Я так сильно тебе люблю. Я не люблю свого батька, ось в чому справа. Я люблю тебе, як могла б любити свого батька”, – заявила Адель зі сцени премії.

Сама співачка смерть батька наразі не коментує.