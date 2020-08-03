Ролик опубликован на YouТube-канале Rotten Tomatoes TV.

В новой части рассказывается о становлении мафиозного клана в американском городе Канзас в 1950-е. Главную роль исполнил комик Крис Рок, также в сериале снялись Джейсон Шварцман, Тимоти Олифант, Бен Уишоу и другие.

В новом тизере не указана дата премьеры нового сезона, а только сообщается, что он выйдет, как и планировалось, на канале FX и стриминге Hulu.