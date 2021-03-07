Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок фильма "Серый человек", который станет самым дорогим в истории существования платформы.

Об этом сообщает Cinema Blend.

Фильм “Серый человек” – экранизация одноименного шпионского романа Марка Грини. Книга повествует о дуэли двух убийц: Ллойда Хансена и Джентри. Первый ездит по всей планете с целью найти и убить своего бывшего напарника по службе в ЦРУ.

Райан Гослинг сыграет Джентри, а Хансеном будет Крис Эванс. Также в актерском составе: Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Элфри Вудард, Дхануш, Джулия Баттерс. В Netflix отметили, что к актерскому составу картины присоединился Реге Пейдж, известный благодаря роли герцога Гастингса в сериале “Бриджертоны”.

Режиссерами фильма будут Джо и Энтони Руссо.

Каков бюджет ленты – неизвестно. Инсайдеры сообщили, что несколько лет назад в ленте с аналогичным сюжетом должен был сниматься Брэд Питт. Тогда бюджет был 200 миллионов долларов.