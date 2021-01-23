Netflix официально продлил сериал «Бриджертоны» на 2 сезон

Стриминговая платформа Netflix официально объявила, что сериал "Бриджертоны" о семье из Лондона в эпоху Регентства получит второй сезон.

Об этом пишет CNN.

Историческая драма, созданная Крисом Ван Дюзен и продюсером Шондой Раймс, основанная на романах Джулии Куинн, вызвала много шума с момента ее дебюта в прошлом месяце. Шоу — первая работа для Раймс в рамках ее контракта с Netflix.

Поэтому неудивительно, что продюсерская компания Раймс и Netflix приняли решение продлить сериал на второй сезон.

Объявление было сделано в форме письма, написанного персонажем леди Уистлдаун, которая по сути является обозревателем сплетен в их городе.

“Высший свет гудит от последних сплетен, и поэтому для меня большая честь сообщить вам: Бриджертоны официально вернутся на второй сезон. Я очень надеюсь, что вы запаслись бутылочкой ратафии для этого чудесного случая”, – говорится в письме.

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По данным Hollywood Reporter, ожидается, что второй сезон будет основан на романе Куинн “Виконт, который меня любил”. Главным героем выступит Энтони Бриджертон, которого играет Джонатан Бейли. Если исходить из сюжета книги, то новый сезон расскажет о свадьбе молодого виконта и проблемах с сестрой невесты, которая хочет сорвать торжество.

Съемки второго сезона начнутся весной этого года в Лондоне. Актерский состав останется прежним: к своим ролям вернуться Фиби Дайневор, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Руби Баркер и Реже-Жан Пейдж.