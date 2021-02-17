Стриминговий сервис Netflix сделал подарок всем поклонникам видеоигры Dota и подготовил к выпуску тематический сериал "Dota: Dragon's Blood".

Трейлер появился на Youtube-канале Netflix.

Известно, что премьера сериала планируется 25 марта. Всего покажут 8 серий анимационной адаптации.

Зрителям представят увлекательную историю рыцаря Девиона, который борется с драконами.

Над созданием сериала работала Studio MIR, а продюсером стал Эшли Миллер, автор сценариев фильмов “Тор” и “Люди Икс: Первый класс”.