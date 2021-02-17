Трейлер появился на Youtube-канале Netflix.
Известно, что премьера сериала планируется 25 марта. Всего покажут 8 серий анимационной адаптации.
Зрителям представят увлекательную историю рыцаря Девиона, который борется с драконами.
Над созданием сериала работала Studio MIR, а продюсером стал Эшли Миллер, автор сценариев фильмов “Тор” и “Люди Икс: Первый класс”.
- Ранее платформа Netflix показала трейлер документального фильма “Biggie: I Got a Story to Tell” о знаменитом рэпере The Notorious B.I.G., настоящее имя которого Кристофер Уоллес.