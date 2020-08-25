Netflix показал трейлер «Энолы Холмс» – фильма о младшей сестре Шерлока

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

“Когда Энола Холмс, сестра-подросток Шерлока, обнаруживает, что ее мать пропала, она отправляется на ее поиски, став самостоятельным супер сыщиком, перехитрившим своего знаменитого брата и разгадавшим опасный заговор вокруг таинственного молодого лорда”, – говорится в описании к видео.

Главную роль в фильме исполнила звезда сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Браун. В картине снялись Генри Кавилл, который сыграл Шерлока Холмса, а также Сэм Клафлин, Хелена Бонем Картер и другие звезды.

Сюжет ленты основан на романах Нэнси Спрингер. Премьера картины состоится на Netflix 23 сентября.