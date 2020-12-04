Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Премьера нового сезона сериала, который будет состоять их восьми эпизодов, назначена на 31 декабря нынешнего года.

Главные роли в “Леденящих душу приключениях Сабрины“ сыграли Кирнан Шипка, Росс Линч, Люси Дэвис, Чэнс Пердомо, Мишель Гомес и другие актеры.

Четвертая часть сериала расскажет помимо битвы Сабрины со злом, о ее отношениях с колдуном Николасом.