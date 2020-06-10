Об этом сервис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“Когда мы говорим Black Lives Matter, мы также имеем в виду, что истории темнокожих людей имеют значение. Понимая, что наш путь к истинным, системным изменениям займет время, мы начинаем его с представления мощных и сложных историй о темнокожих людях”, – говорится в сообщении.

В подборку, в частности, вошли фильмы “Тринадцатая” и “Когда они нас увидят” Авы Дюверней, “Ферма “Мадбаунд”, “Оранжевый — хит сезона”, “Дорогие белые” и “Лунный свет” Барри Дженкинса.

Доступ к коллекции можно получить через главное меню Netflix.

  • В HBO Max приняли решение на время удалить фильм “Унесенные ветром” (1939), поскольку в нем много стереотипов касательно афроамериканцев, а также романтизировано рабство.