Netflix выпустит продолжение мультфильма «Побег из курятника»

Студия Aardman Animations, которая является создателем популярного мультфильма "Побег из курятника", по случаю 20-летия анимации анонсировала его продолжение, которое выйдет на Netflix.

Об этом пишет Variety.

Исполнительными продюсерами мультфильма станут аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Скортон, который работал над “Уоллесом и Громитом”. Ник Парк выступит в роли творческого консультанта. К проекту также присоединятся сценаристы Кэри Киркпатрик, Рейчел Туннард и Джон О’Фаррелл. Режиссером картины будет Сэм Фелл.

Сиквел расскажет о Джинджер и Рокки, которые оказались в настоящем раю для кур. У них появилась дочь Молли, которая слишком быстро растет, из-за чего Джинджер и Рокки оказываются в тупике. В то же время, их свободе грозит опасность, из-за которой Джинджер вновь становится главным борцом за независимость.

Ожидается, что съемки мультфильма пройдут в следующем году.