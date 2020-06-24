Covid-19 Украина

обновлено 24.06.2020 в 19:02

Всего:

39014(+940)

Болеют:

20554(+940)

Выздоровели:

17409(+453)

Умерло:

1051(+16)

19:11 Вирджил Абло выставил на аукцион кроссовки с автографом: деньги пойдут на борьбу с расизмом
19:10 В Twitter постят аудиотвиты со звуками порно. Соцсеть не готова к их модерации
18:37 Netflix выпустит продолжение мультфильма «Побег из курятника»
18:29 Украина потроллила Россию в Twitter
18:11 Ленни Кравиц стал лицом рекламной кампании Saint Laurent
17:44 На Закарпатье паводок нанес ущерб на 125 миллионов
17:34 Netflix показал трейлер фильма, сделанного из короткометражек Кристен Стюарт и других звезд
17:23 Херсонводоканал «трудоустроил» собаку — фото
17:08 В Карпатах оползнями завалило озеро: фото
Эксклюзив
17:03 В Украине сексистские скандалы ничем не заканчиваются, – эксперт ИМИ
16:55 Авто неизвестного, который пытался напугать Супрун, принадлежит депутату ОПЗЖ, – активист
Эксклюзив
16:09 Пост Аллахвердиевой выглядит оправданием руководства «слуг», – директор ИМИ о сексистском скандале
15:56 Проект решения ЕС предусматривает, что для украинцев границы останутся закрытыми после 1 июля, – СМИ
15:38 Российский блогер Лебедев высмеял взрыв дома на Позняках
15:35 «Слуга» Бардина назвала сексистский скандал с участием руководства неприятной ситуацией 
15:18 Объявлена дата выхода четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»
15:17 К смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей
15:07 Александрия Окасио-Кортес выиграла первичку Демпартии в 14-м округе Нью-Йорка
15:02 Оккупанты провели в Донецке военный парад
14:52 Пять украинских городов вошли в рейтинг городов ЕС с экономическим потенциалом
14:30 Зеленский едет в Херсонскую область, чтоб открыть искусственное футбольное поле, – СМИ
14:24 Во Львове разрешили возобновить работу ресторанов и фитнес-клубов
14:05 Немцов посмертно выиграл в ЕСПЧ дело против России
13:58 Украина получила от США ракеты Javelin и вспомогательное оборудование
13:57 Елена Кравец из «95 квартала» рассказала, пойдет ли в политику
Эксклюзив
13:40 Сексистский образ мышления присущ недалеким политикам, – «слуга» Гео Лерос
13:36 В Днепропетровской области произошел взрыв, погиб человек
13:25 Депутаты «ЕС» выступают в Раде больше всего, а «слуги народа» – меньше всех, – КИУ
13:17 Трамп заявлял, что пророссийский президент в Украине мог бы решить вопрос с войной
13:14 Дистанция и определенные маршруты: в МОЗ рассказали, как будет проходить ВНО
13:05 «Евросолидарность» обратилась в Нацсовет из-за слов Зеленского о дальнобойщиках-«засранцах»
12:37 «Укрзализныця» возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом
12:16 Первый телефонный разговор Трампа и Зеленского не обошелся без сексистских шуток

Netflix выпустит продолжение мультфильма «Побег из курятника»

Студия Aardman Animations, которая является создателем популярного мультфильма "Побег из курятника", по случаю 20-летия анимации анонсировала его продолжение, которое выйдет на Netflix.

Среда, 24 июня 2020, 18:37

Об этом пишет Variety.

Исполнительными продюсерами мультфильма станут аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Скортон, который работал над “Уоллесом и Громитом”. Ник Парк выступит в роли творческого консультанта. К проекту также присоединятся сценаристы Кэри Киркпатрик, Рейчел Туннард и Джон О’Фаррелл. Режиссером картины будет Сэм Фелл.

Сиквел расскажет о Джинджер и Рокки, которые оказались в настоящем раю для кур. У них появилась дочь Молли, которая слишком быстро растет, из-за чего Джинджер и Рокки оказываются в тупике. В то же время, их свободе грозит опасность, из-за которой Джинджер вновь становится главным борцом за независимость.

Ожидается, что съемки мультфильма пройдут в следующем году.

  • Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием “Coronavirus. Explained”.
Теги: мультфильм, Netflix, сиквел

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться