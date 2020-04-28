Об этом сообщается на сайте сервиса.
“В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем”, – говорится в описании сериала.
Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.
В эпизоде рассказывается об истории изучения вирусов и о том, как предупреждать эпидемии.
- 20 марта сообщалось, что видеохостинг YouTube и стриминговий сервис Netflix снизят качество трансляций видео в Европе, чтоб избавить сети от повышенной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.