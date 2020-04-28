Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием "Coronavirus. Explained".

Об этом сообщается на сайте сервиса.

“В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем”, – говорится в описании сериала.

Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.

В эпизоде рассказывается об истории изучения вирусов и о том, как предупреждать эпидемии.