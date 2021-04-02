Суд в США удовлетворил требование производителя спортивных товаров Nike и временно запретил продавать кроссовки Satan Shoes с якобы человеческой кровью, которые выпустили американский рэпер Lil Nas X совместно с компанией MSCHF.

Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США Эрик Комити в Бруклине вынес решение через три дня после того, как Nike подала в суд на MSCHF Product Studio Inc, утверждая, что черно-красные кроссовки с изображением дьявола и логотипом Nike в виде галочки нарушают права на товарные знаки компании.

Кроссовки представляют собой индивидуализированные версии кроссовок Nike Air Max 97, которые якобы содержат одну каплю человеческой крови в межподошве. Всего было изготовлено 666 пар стоимостью 1018 долларов каждая.

Юристы MSCHF утверждали, что Satan Shoes были “не типичными кроссовками, а скорее произведениями искусства”.

Они добавили, что во временном судебном запрете нет необходимости, поскольку покупатели обуви не думают, что Nike замешана в изготовлении кроссовок, а большая часть обуви уже продана.