Об этом сообщает Reuters.
Окружной судья США Эрик Комити в Бруклине вынес решение через три дня после того, как Nike подала в суд на MSCHF Product Studio Inc, утверждая, что черно-красные кроссовки с изображением дьявола и логотипом Nike в виде галочки нарушают права на товарные знаки компании.
Кроссовки представляют собой индивидуализированные версии кроссовок Nike Air Max 97, которые якобы содержат одну каплю человеческой крови в межподошве. Всего было изготовлено 666 пар стоимостью 1018 долларов каждая.
Юристы MSCHF утверждали, что Satan Shoes были “не типичными кроссовками, а скорее произведениями искусства”.
Они добавили, что во временном судебном запрете нет необходимости, поскольку покупатели обуви не думают, что Nike замешана в изготовлении кроссовок, а большая часть обуви уже продана.
- Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Nas X и арт-коллектив MSCHF из Нью-Йорка выпустили эксклюзивные кроссовки Satan Shoes с бронзовой пентаграммой, перевернутым крестом и каплей настоящей человеческой крови в подошве – все кроссовки были распроданы почти сразу.