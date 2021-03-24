В преддверии ежегодного праздника Air Max Day компания Nike показала свою последнюю модель этих кроссовок.

Об этом пишет журнал Hypebae.

Nike Air Max Pre-Day будут выпущены 26 марта вместе с множеством новых дизайнов. Стиль обуви сочетает в себе традиционный дизайн лейбла с элементами современного.

Верхняя часть кроссовок украшена надписью Volt, а по бокам – контрастным черным логотипом Swoosh. На брызговиках, системе шнуровки и на носке виднеются приглушенные зеленые накладки из синтетической замши.

Принимая во внимание экологичность, верх Nike Air Max Pre-Day изготовлен из 100% переработанного полиэстера.

Стоимость новой модели Air Max составит примерно 129 долларов США.