Об этом сообщает People.
Избранницей 57-летнего Кейджа стала 26-летняя Рико Шибату.
По словам представителя актера, церемония прошла 16 февраля “в честь дня рождения покойного отца жениха” в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Свадьба была очень скромной.
Шибату была одета в японское свадебное кимоно ручной работы из Киото, а Николас появился в смокинге от Тома Форда.
Молодожены обменялись традиционными католическими и синтоистскими клятвами, также на церемонии звучали стихи Уолта Уитмена.
Пара познакомилась в Сиге, Япония, более года назад.
Напомним, в июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня.
Первой женой актера была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.
- Ранее сообщалось, что актер Николас Кейдж станет ведущим нового шестисерийного шоу “История нецензурных слов” от стримингового сервиса Netflix.