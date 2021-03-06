Американский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж женился в пятый раз.

Об этом сообщает People.

Избранницей 57-летнего Кейджа стала 26-летняя Рико Шибату.

По словам представителя актера, церемония прошла 16 февраля “в честь дня рождения покойного отца жениха” в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Свадьба была очень скромной.

Шибату была одета в японское свадебное кимоно ручной работы из Киото, а Николас появился в смокинге от Тома Форда.

Молодожены обменялись традиционными католическими и синтоистскими клятвами, также на церемонии звучали стихи Уолта Уитмена.

Пара познакомилась в Сиге, Япония, более года назад.

Напомним, в июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня.

Первой женой актера была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.