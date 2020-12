Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

“Смотрите до конца, чтобы увидеть, о чем говорит Николас Кейдж”, – говорится в твите.

Watch till the end to see what Nicolas Cage is talking about. 😏 History of Swear Words, hosted by national treasure Nic himself, premieres January 5th! pic.twitter.com/3Q2Iotm996

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) December 9, 2020