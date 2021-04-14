За даними авторитетного аналітика Мін-Чі Куо, в лінійку iPhone 2022 року буде внесено істотні зміни.

Про це пише видання The Verge.

У моделях iPhone високого класу – імовірно лінійки Pro – буде використовуватися більший 48-мегапіксельний сенсор для основної камери. Окремо аналітик припускає, що iPhone 2023 можуть почати використовувати датчики Face ID під екраном як спосіб позбутися від виїмки.

48-мегапіксельні датчики вже багато років використовуються в телефонах Android, але, як повідомляється, цей компонент буде більшим.

За словами Куо, це буде 1/1,3-дюймовий сенсор з розміром пікселя 1,25 мкм. Це менше, ніж 1,7 мкм пікселів в iPhone 12 Pro Max, але Куо каже, що еквівалентний розмір пікселів буде більшим приблизно на 2,5 мкм, якщо датчик використовується для 12-мегапіксельних зображень. Куо також очікує, що датчик з більш високою роздільною здатністю дозволить знімати відео у форматі 8K.

Читайте также: Обзор iPhone 12 Pro Max спустя 4 месяца

За словами Куо, в лінійці iPhone 2022 року буде менше варіантів розміру екрану; 5,4-дюймових mini більше не буде, і Apple буде дотримуватися 6,1-дюймових і 6,7-дюймових дисплеїв на інших моделях. Повідомляється, що mini не виправдав очікувань Apple, оскільки компанія переоцінила попит і скоротила виробничі замовлення.

Нарешті, Куо каже, що iPhone почне використовувати систему Face ID під дисплеєм в 2023 році. Куо раніше заявляв, що Apple замінить виїмку Face ID на камеру з дірочками в деяких моделях.

Смартфонів в лінійці буде чотири: iPhone з діагоналлю 6,1 і 6,7 дюйма, а також Pro-версія з аналогічними діагоналями.