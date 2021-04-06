Китайський техногігант Xiaomi вирішив потролити Apple та допомогти власникам продукції цієї компанії подолати проблеми із зарядними кабелями, які часто виходять з ладу.

Про це повідомляє китайське видання Mydrivers.

Зокрема, компанія презентувала міцний кабель, який не ламається навіть після 30 тисяч згинань.

Кабель презентували під брендом ZMI. Новинку можна придбати за 12 доларів.

Відомо, що кабель з роз’ємом Lightning довжиною 1 метр має офіційний сертифікат Apple MFi та сумісний з iPhone, iPad і iPod. Такий сертифікат Apple видає уповноваженими постачальниками. Несертифіковані аксесуари можуть пошкодити ваш пристрій iOS.

Кабель ZMI Apple Quick Charge підтримує 20-ватну зарядку. За його допомогою користувач може зарядити свій пристрій до 60 відсотків усього за 30 хвилин.

Кабель виготовлений з силіконового матеріалу високої якості. Тестування довели, що він не сплутується та не ламається навіть після 30 тисяч згинань.

Винахід може слугувати й для передачі даних на швидкості до 480 Мбіт/с, тобто 1 гігабайт відео може передаватися за 28 секунд.

Покупцям також пропонують 18 місяців гарантії.